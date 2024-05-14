путін призначив Патрушева помічником президента росії

Відповідний указ у вівторок, 14 травня, був опублікований на сайті кремля.

Колишнього секретаря Ради національної безпеки російської федерації та в минулому глави Федеральної служби безпеки Ніколая Патрушева, якого нещодавно звільнили із займаної посади, керівник росії владімір путін призначив помічником президента росії.

Відповідний указ у вівторок, 14 травня, був опублікований на сайті кремля.

Патрушева зняли із попередньої посади секретаря РНБО у неділю, 12 травня. Його місце посів уже колишній міністр оборони росії Сєргєй Шойгу, якого путін вирішив змінити при переформатуванні уряду.

Також помічниками путіна призначені Алєксєй Дюмін, який раніше обіймав посаду губернатора Тульської області, колишній міністра освіти рф Андрєй Фурсенко та ексглава мінкультури Владімір Медінскій

Посаду голови адміністрації путіна знову зайняв Антон Вайно, а Максім Орєшкін, який раніше був помічником путіна, став заступником керівника адміністрації президента.

Зазначимо, що новим міністром оборони росії став Алєксєй Бєлоусов. Експерти одноголосно пов'язують такі зміни з планами путіна вести тривалу війну тепер вже не лише проти України, але й проти НАТО. Для цього рф прагне оптимізувати економіку та оборонно-промислову базу.