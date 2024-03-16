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ПОЛІТИКА

путін робить ставку на слабкість Європи —The Telegraph

16 березня 2024, 15:43
путін робить ставку на слабкість Європи —The Telegraph
Фото: REUTERS
Європа повинна очолити боротьбу у протистоянні з російською агресією.

Більш ніж через два роки після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, цими вихідними ми станемо свідками ще однієї похмурої віхи: майже безсумнівного переобрання найбільш відповідальної за це людини — владіміра путіна. Якщо він пробуде на посаді президента ще один шестирічний термін, то стане найдовше правлячим російським лідером з часів Катерини ІІ у 18 столітті.

Про це пише The Telegraph.

Проте зараз, коли путін переконливо перемагає в ретельно сфальсифікованому опитуванні, вся ефективна внутрішня опозиція йому розгромлена, а росія поступово просувається на полі бою, мало хто не погодиться з тим, що москва перехопила стратегічну ініціативу. Криза з боєприпасами, розбіжності серед західних союзників Києва і нездатність Вашингтона ухвалити життєво важливий пакет військової допомоги призвели до небезпечної ситуації, в якій, за словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, путін може бути близький до прориву.

"Європа виглядає вражаюче самовдоволеною щодо всього цього. Якщо колись Британія була найпалкішим прихильником боротьби України за виживання, то зараз Міністерство закордонних справ та у справах Співдружності, здається, більше зацікавлене в критиці ведення Ізраїлем війни проти Хамасу. Поглинута невпевненістю в собі, Німеччина, здається, взагалі опустила руки", — зазначає видання.

"Оскільки Америка замикається в собі, а світ втрачає до неї інтерес, усім має бути зрозуміло, що тепер це боротьба Європи. Зміцнивши владу вдома, путін робитиме ставку на те, що у нас більше не вистачить на це терпіння", — підсумувало The Telegraph.

Нагадаємо, Німецькі спецслужби підготували для уряду аналіз військової загрози з боку росії, який прогнозує, що "з 2026 року" вона може напасти на територію країн-членів Північноатлантичного Альянсу.

ЄвропавійнаНАТОокупаціяПутін

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