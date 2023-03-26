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ПОЛІТИКА

путін розпочав нову інформаційну кампанію – ISW

26 березня 2023, 10:56
путін розпочав нову інформаційну кампанію – ISW
Путін
російський лідер хоче зламати моральний дух українців та переконати у "безкорисності" західної підтримки України.

Президент росії путін розпочав чергову інформаційну кампанію на тлі невдач на фронті. 

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни ISW.

Зазначається, що російський лідер намагається просувати неправдиву версію про те, що Захід не може підтримувати постачання зброї Україні через обмежене виробництво. Крім того, він відновив ядерні погрози, оголосивши, що росія розгорне тактичну ядерну зброю у Білорусі до 1 липня.

Як пише ISW, президент рф хоче створити враження, що подальший український опір та західна підтримка України не є корисними. Він стверджує, що заплановане Заходом збільшення оборонного виробництва значно поступається можливостям ОПК росії.

За словами путіна, до кінця 2023 року рф побудує понад 1600 нових танків, проте єдиний у росії завод із виробництва танків (Уралвагонзавод) виробляє 20 одиниць на місяць.

"Такими темпами для досягнення мети путіна знадобиться понад шість років... Кремль, ймовірно, продовжить вилучати старі танки зі сховища і може спробувати оновити деякі з них, щоб виконати заявлену квоту. Навіть оголошені путіним (і нереалістичні) виробничі цілі насправді близькі до мінімального рівня, необхідного для відшкодування втрат росії на полях битв", - наголосили аналітики.

Також вони вважають, що заява про розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі не підвищує ризику ядерної війни.

"путін намагається посилити побоювання Заходу щодо ядерної ескалації, розміщуючи тактичну ядерну зброю в білорусі... Він, ймовірно, намагався розмістити російську ядерну зброю в білорусі ще до вторгнення в Україну в лютому 2022 року... але утримався, щоб зберегти можливість розмістити її у рамках майбутньої російської інформаційної операції з маніпулювання Заходом", - йдеться у звіті.

війнаПутінISW

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