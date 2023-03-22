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путін розповів Сі про готовність росії перейти на юані в торгівлі

22 березня 2023, 08:12
путін розповів Сі про готовність росії перейти на юані в торгівлі
Фото: AFP
президент росії володимир путін заявив про готовність рф перейти на юані в зовнішньоторговельних розрахунках із країнами Азії, Латинської Америки та Африки.

Про це він сказав вчора під час російсько-китайських переговорів. 

Пише рбк.

На сьогодні частка юаня в експортних розрахунках росії становить близько 16%.

"Ми за використання китайських юанів у розрахунках між росією і країнами Азії, Африки, Латинської Америки. Упевнений, ці форми розрахунків у юанях будуть розвиватися між російськими партнерами та їхніми колегами в третіх країнах", - заявив президент росії.

Національні валюти вже активно використовуються в російсько-китайській торгівлі, додав російський диктатор. 

"Важливо, що у взаємній торгівлі дедалі активніше використовуються національні валюти. Слід і далі заохочувати цю практику, а також розширювати взаємну присутність фінансових і банківських структур на ринках наших країн", - додав путін.

Останніми роками в росії обговорювали програму дедоларизації економіки і зовнішньої торгівлі - план дедоларизації було внесено в уряд ще п'ять років тому, 2018 року, піше росзмі.

Серед основних пропозицій було переведення зовнішньої торгівлі на російський рубль та інші національні валюти, а серед причин відходу від $ в зовнішньоторговельних розрахунках влада росії називала санкційні загрози.

За минулий рік частка юаня в розрахунках за експорт в рф зросла з 0,5 до 16%, а частка рубля - з 12 до 34%, заявив центробанк рф. Сталося це на тлі масштабних санкцій після вторгнення росії в Україну.

Вчора путін і Сі підписали в москві 2 документи – росЗМІ.

 
РосіяКитайюань

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