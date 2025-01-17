путін розраховує на участь представника США у параді Перемоги – ЗМІ

Останніми роками американські посадовці не відвідували москву через повномасштабне вторгнення росії на територію України у лютому 2022 року.

кремлівський диктатор владімір путін вже розпочав підготовку до щорічного військового параду на 9 травня. Цьогоріч він очікує на спеціального гостя зі США.

Про це повідомив інсайдер у кремлі, передає Newsweek.

"9 травня росія святкує День Перемоги - щорічне вшанування поразки нацистської Німеччини у Другій світовій війні. Цього року виповнюється 80 років з дня святкування Дня Перемоги. путін зазвичай використовує цей день для демонстрації військової могутності росії і запрошує іноземних лідерів на парад на Червоній площі в москві", – йдеться у матеріалі.

Журналісти припускають, що якщо цього року до москви приїде гість зі США, то, найімовірніше, це буде людина з нової адміністрації Трампа або пов'язана з нею. У 2020 році тодішній радник президента США з національної безпеки Роберт О'Брайен відвідав москву для участі в урочистостях. Американські чиновники розповідали, що Дональд Трамп, який перебував на першому президентському терміні, був змушений відмовитися від поїздки під тиском своїх радників.

Останніми роками американські посадовці не відвідували москву через повномасштабне вторгнення росії на територію України у лютому 2022 року.

Одне з джерел у кремлі заявило, що очевидно, що росія повинна якось відзначити перемогу у війні, що триває в Україні, але чиновники не впевнені в деталях.

"Зрозуміло, що нам доведеться говорити про перемогу у війні в Україні. Але ось головне питання: чи будуть досягнуті домовленості про мир або припинення вогню? Не факт, що вони будуть... Думаю, ми будемо говорити про звільнення Донбасу як про перемогу на даний момент", – розповів співрозмовник.

Інше джерело в кремлі повідомило, що цього року святкування Дня Перемоги буде скромним, оскільки росія перевитратила кошти на війну і не може дозволити собі широкомасштабне святкування. За словами Крейга Кеннеді, колишнього інвестиційного банкіра Morgan Stanley, військові витрати росії збільшилися в чотири рази з початку війни в Україні, і загальна сума, витрачена на сьогоднішній день, може бути значно вищою, ніж офіційно повідомляється.