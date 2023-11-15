путін розраховує, що ми забудемо про Україну, але цього не буде – Штайнмаєр
Про це повідомляє Tagesschau.
"Україна потребує нашої підтримки ще більше зараз, коли на Близькому Сході також йде війна, а війна в Україні більше не отримує тієї уваги, якої вона так гостро потребує. путін розраховує на те, що світ повинен забути про Україну", - заявив Штайнмаєр на німецько-українській конференції муніципального партнерства в Лейпциг.
Він додав, що Німеччина не має і не буде робити російському президенту таку послугу.
"Ми не змиримося з незаконною та агресивною війною росії", - сказав німецький президент.
За його словами, не лише Україна перебуває під загрозою з боку російського режиму, сусідні з нею країни також у небезпеці.
Крім того, тиждень тому Штайнмаєр запевнив Україну у подальшій підтримці Німеччини проти "жорстокої російської загарбницької війни".