путін розуміє лише мову сили – Мерц

На тлі цього ЄС готує 18-й пакет санкцій проти рф.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц під час виступу у Бундестазі заявив, що не бачить інакшого шляху до миру в Україні, аніж посилювати тиск на росію.

Про це інформує німецький щотижневий журнал Spiegel.

Під час теми російсько-української війни і спроб зупинити її, Мерц сказав, що для справжнього й тривагого припинення вогню потрібне бажання усіх сторін.

За словами Мерца, Україна неодноразово висловлювала готовність до перемир’я, а росія не припиняє жорстокі обстріли і продовжує заявляти претензії на територію України.

"Це не той мир, якого ми прагнемо. І це не той мир, якого хоче Україна", – сказав Мерц.

"путін розуміє лише мову сили. І тому зараз миротворчість вимагає від нас використання такої мови", – додав він.

Також канцлер вважає, що саме тому ЄС підготував 18-й пакет санкцій проти рф.

Раніше Bloomberg писав, що війна путіна з НАТО коштуватиме світу $1,5 трлн.