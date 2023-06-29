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ПОЛІТИКА

путін щосили намагається відновити свій авторитет людини з народу – CNN

29 червня 2023, 17:33
путін щосили намагається відновити свій авторитет людини з народу – CNN
Фото: з вільного доступу
Зміна іміджу відбулася після майже трьох років ізоляції.

Протягом останніх трьох років російський лідер рідко з'являвся на публіці. Під час пандемії він перебував у майже повній ізоляції. Коли він з'являвся, то зазвичай сидів за величезним столом, далеко від усіх навколо. Але після того, як на вихідних президент рф владімір путін зіткнувся з найбільшим в історії викликом своїй владі, він знову опинився в центрі уваги громадськості.

кремль зараз докладає всіх зусиль, щоб підтвердити авторитет путіна, проводячи зустрічі і публічні заходи, покликані продемонструвати єдність і солідарність держави і армії під його керівництвом.

Про це пише CNN.

Після короткочасного заколоту найманців угруповання "Вагнер" під керівництвом Євгєнія Прігожина, путін кілька разів з'являвся на публіці, включаючи поїздку до Дагестану 28 червня.

російський лідер був зустрінутий схвильованими прихильниками на вулицях міста Дербент, згідно з відео, розміщеним кремлем – лише через кілька днів після заколоту проти його влади.

"У Дагестані немає людини, яка б не підтримала рішення керівництва російської федерації, які були прийняті 24 червня цього року", – заявив лідер Дагестану Сєргєй Мєліков на робочій зустрічі з путіним під час його візиту, йдеться у повідомленні кремля.

"У мене не було жодних сумнівів щодо реакції в Дагестані і по всій країні", – відповів путін. 

Нагадаємо, на думку Washington Post, заколот Прігожина підірвав позиції путіна, як "глобального автократа", а розчаровані авторитарні лідери можуть почати більш активно тиснути на російського президента, вимагаючи, щоб він зупинив свою війну проти України. 

війнаПутінпрігожин

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