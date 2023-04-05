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ПОЛІТИКА

путін "схвалив ФСБ вбивство військового блогера Татарського", звинувативши при цьому Україну

05 квітня 2023, 14:37
путін
Фото: REUTERS
Він використає смерть блогера як каталізатор для нових репресій, стверджує російський Telegram-канал Генерала СВР.

Згідно з новою заявою, путін особисто схвалив вбивство Владлена Татарського, яке було операцією ФСБ.

Про це повідомляє Mirror.

Влада намагатиметься звинуватити українські спецслужби та 26-річну Дар’ю Трепову, яка передала бомбу, заховану в статуетці, жорсткому військовому репортеру та пропагандисту в пітерському кафе.

Проте зараз стверджують, що насправді це була спецоперація ФСБ, санкціонована самим путіним.

"путін задоволений як розслідуванням ліквідації "військового кореспондента" Владлена Татарського, так і самим фактом ліквідації", — опублікував канал, який заявляє про проникнення в непрозорий світ Кремля.

Хоча Татарський умовно підтримував путіна, він також був жорстким критиком провідних воєначальників Кремля.

путін нібито був поінформований його спецслужбами, що Татарський був "неконтрольованим дебільним військовим, який тільки завдає шкоди", аналіз якого він погодився, незважаючи на нагородження його посмертною відзнакою.

"Його смерть, за яку звинувачують Україну, допомагає путіну виправдати як "спеціальну військову операцію", так і її цілі та завдання", - йдеться у повідомленні.

"Ліквідація Татарського – це "геніальна" спецоперація ФСБ, за словами путіна, яка пройшла точно за планом. Розробку спецоперації та вибір жертви погоджено з президентом. путін привітав керівництво ФСБ і рекомендував йому продовжувати в тому ж дусі. володимир путін схвалив вбивство ФСБ військового блогера Татарського, звинувативши в цьому Україну", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у неділю, 2 квітня, у російському Санкт-Петербурзі стався вибух в одному з кафе. В результаті вибуху загинув російський пропагандист Владлен Татарський.

ФСБПутінвбивство Татарського

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