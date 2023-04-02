У Петербурзі від вибуху в кафе загинув бойовик "днр" та воєнкор Татарський
У неділю, 2 квітня, у російському Санкт-Петербурзі стався вибух в одному з кафе. Попередньо, в результаті вибуху загинув російський пропагандист Владлен Татарський.
Про це повідомляють росЗМІ, пише УП.
За попередніми даними, вибух трапився кафе "Стріт-бар", повідомляється, що власником закладу є нібито Євген Пригожин. Щосуботи там збирається пропагандистський клуб "Кібер Z фронт". 2 квітня у закладі проходив творчий вечір Татарського.
В результаті вибуху загинула щонайменше одна людина, ще шістнадцять отримали поранення.
Інформацію про загибель Татарського підтвердили у МВС росії.
"Унаслідок інциденту одна людина загинула, нею виявився воєнний кореспондент Владлен Татарський. 16 осіб постраждали, їх оглядають медичні працівники", - сказано в повідомленні.
Владлен Татарський родом з Макіївки. У 2014 році він воював на боці "днр", а пізніше переїхав у москву. Там він став називати себе письменником та воєнкором. Татарський виправдовував напад росії на Україну і заявляв про те, що росія "всіх переможе, всіх уб'є, всіх, кого треба, пограбує".
За даними російського Telegram-каналу Mash, у закладі вибухнула статуетка, яку Татарському вручила одна з відвідувачок. За іншою інформацією, вибуховий пристрій було завчасно закладено у кав'ярні поруч з тим місцем, де сидів Татарський.