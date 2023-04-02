Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

У Петербурзі від вибуху в кафе загинув бойовик "днр" та воєнкор Татарський

02 квітня 2023, 19:39
У Петербурзі від вибуху в кафе загинув бойовик
Джерело: podrobnosti
Інформацію про загибель Татарського підтвердили у МВС росії.

У неділю, 2 квітня, у російському Санкт-Петербурзі стався вибух в одному з кафе. Попередньо, в результаті вибуху загинув російський пропагандист Владлен Татарський.

Про це повідомляють росЗМІ, пише УП.

За попередніми даними, вибух трапився кафе "Стріт-бар", повідомляється, що власником закладу є нібито Євген Пригожин. Щосуботи там збирається пропагандистський клуб "Кібер Z фронт". 2 квітня у закладі проходив творчий вечір Татарського.

В результаті вибуху загинула щонайменше одна людина, ще шістнадцять отримали поранення.

Інформацію про загибель Татарського підтвердили у МВС росії.

"Унаслідок інциденту одна людина загинула, нею виявився воєнний кореспондент Владлен Татарський. 16 осіб постраждали, їх оглядають медичні працівники", - сказано в повідомленні.

Владлен Татарський родом з Макіївки. У 2014 році він воював на боці "днр", а пізніше переїхав у москву. Там він став називати себе письменником та воєнкором. Татарський виправдовував напад росії на Україну і заявляв про те, що росія "всіх переможе, всіх уб'є, всіх, кого треба, пограбує".

За даними російського Telegram-каналу Mash, у закладі вибухнула статуетка, яку Татарському вручила одна з відвідувачок. За іншою інформацією, вибуховий пристрій було завчасно закладено у кав'ярні поруч з тим місцем, де сидів Татарський.

вибухднррф тероризм

Останні матеріали

кремль тисне на канадців через Twitter. Мета – підірвати підтримку України
Політика
кремль тисне на канадців через Twitter. Мета – підірвати підтримку України
Переклад iPress – 31 березня 2023, 16:02
росія жорстоко оборонятиметься і готова до масових жертв. ЗСУ буде непросто – Марк Гертлінг
Політика
росія жорстоко оборонятиметься і готова до масових жертв. ЗСУ буде непросто – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 31 березня 2023, 12:12
Просто скажіть
Політика
Просто скажіть "ні" і не дайте путіну очолити Раду Безпеки ООН. Чому росія не має права голосу в ООН – TIME
Переклад iPress – 31 березня 2023, 08:36
Відповідь на шантаж Анкари. Вихід США зі стратегічної авіабази Інджирлік нагадав би Туреччині, що її вплив має межі – CEPA
Політика
Відповідь на шантаж Анкари. Вихід США зі стратегічної авіабази Інджирлік нагадав би Туреччині, що її вплив має межі – CEPA
Переклад iPress – 30 березня 2023, 16:21
Війна росії проти України не може бути виправдана. росія не має отримати жодних територіальних поступок – експосли США в Україні
Політика
Війна росії проти України не може бути виправдана. росія не має отримати жодних територіальних поступок – експосли США в Україні
Переклад iPress – 30 березня 2023, 13:22
В очікуванні контрнаступу.
Cуспільство
В очікуванні контрнаступу. "Зоопарк" західних танків матиме реальне значення проти російських "динозаврів" Т-55 – Hudson Institute
Переклад iPress – 30 березня 2023, 10:06
США намагаються консолідувати демократії для протидії авторитарним режимам. Але агресія Пекіна зростає – Politico
Політика
США намагаються консолідувати демократії для протидії авторитарним режимам. Але агресія Пекіна зростає – Politico
Переклад iPress – 29 березня 2023, 15:16
Український наступ може бути жахливо кривавим. Але він може стати початком кінця війни – Мік Раян
Cуспільство
Український наступ може бути жахливо кривавим. Але він може стати початком кінця війни – Мік Раян
Переклад iPress – 29 березня 2023, 11:58
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється