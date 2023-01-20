путін скликав чергове засідання радбезу

Про ситуацію доповідав сергій шойгу

Президент рф володимир путін зібрав постійних членів радбезу на оперативну нараду, щоб обговорити перебіг війни проти України, передають російські пропагандистські ЗМІ із посиланням на речника кремля дмитра пєскова.

"Відбувся обмін думками про перебіг "спеціальної військової операції". Міністр оборони шойгу інформував учасників про відвідування штабу операції на початку тижня", - прокоментував пєсков.

Також путін розповів членам радбезу про нещодавні телефонні міжнародні дзвінки.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що путін відмовиться від своїх "імперських амбіцій", які ризикують знищити Україну, лише якщо він визнає, що не може виграти війну.