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ПОЛІТИКА

путін скликав чергове засідання радбезу

20 січня 2023, 14:08
путін скликав чергове засідання радбезу
Фото: REUTERS
Про ситуацію доповідав сергій шойгу

Президент рф володимир путін зібрав постійних членів радбезу на оперативну нараду, щоб обговорити перебіг війни проти України, передають російські пропагандистські ЗМІ із посиланням на речника кремля дмитра пєскова.

"Відбувся обмін думками про перебіг "спеціальної військової операції". Міністр оборони шойгу інформував учасників про відвідування штабу операції на початку тижня", - прокоментував пєсков.

Також путін розповів членам радбезу про нещодавні телефонні міжнародні дзвінки.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що путін відмовиться від своїх "імперських амбіцій", які ризикують знищити Україну, лише якщо він визнає, що не може виграти війну.

ПутінПєсков Війна росії проти України

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