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Путін спростив надання посвідки на проживання громадянам України

Закон дозволить отримати дозвіл на тимчасове проживання у РФ окремим категоріям іноземних громадян без урахування квоти, яка затверджується урядом Росії
Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав закон про спрощення для українців порядку надання дозволу на тимчасове проживання у Росії.
Путін спростив надання посвідки на проживання громадянам України Фото: reuters.com

Документ опубліковано на офіційному порталі правової інформації РФ, він набуде чинності через 90 днів.

Цей законопроект розробили в уряді. Держдума прийняла його 23 липня, Рада Федерації - 26 липня.

Закон дозволить отримати дозвіл на тимчасове проживання у РФ окремим категоріям іноземних громадян без урахування квоти, яка затверджується урядом Росії. Ця норма, зокрема, поширюватиметься на громадян України та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні.

Окрім того, закон вводить безстрокову посвідку на проживання. Закон також торкнеться іноземців та осіб без громадянства, які володіють російською мовою і хочуть жити і працювати в Росії.

Він дає право отримати дозвіл на тимчасове проживання без урахування квот особам, котрі вступили на військову службу, які є учасниками держпрограми з допомоги переселення співвітчизників, особам, які є громадянами держав, що входили до складу СРСР і отримали профосвіту у Росії.

Також документ передбачає скорочення з шести до чотирьох місяців терміну розгляду заяв про видачу дозволів на тимчасове проживання.

Нагадаємо, 24 квітня Путін підписав указ, що дозволяє жителям окремих районів Донецької та Луганської областей отримати громадянство РФ у спрощеному порядку. Їм не потрібно здавати обов'язкові іспити і жити в Росії понад п'ять років. Звернення за паспортом розглядатиметься протягом усього лише 3 місяців. 27 квітня Путін заявив, що цей спрощений порядок може бути розширено на всіх українців.

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