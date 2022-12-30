Матеріали:
Теми:

В росії планують нову мобілізацію – Буданов

30 грудня 2022, 18:09
В росії планують нову мобілізацію – Буданов
Фото: РБК-УКРАЇНА
Не дивлячись на заяву міністра оборони росії Сергій Шойгу, котрий вчора, 29 грудня, вкотре оголосив про завершення мобілізації в росії, українська розвідка має інформацію про плани росіян провести нову хвилю.

Про це повідомляє начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю ВВС.

"При формуванні нових підрозділів їм (росіянам - ред.) не вистачає живої сили. Виходячи з цього, вони зараз розглядають та вже прийняли для себе рішення, щоб з 5 січня розпочати чергову хвилю мобілізації", - розповів Буданов.

Він також розповів, що нині росіяни мають дуже великі проблеми з комплектуванням вже існуючих підрозділів через те, що ті вже беруть участь в бойових діях й мають величезні втрати.

За словами Буданова, немає жодної різниці коли саме буде оголошена мобілізація в росії, "5 чи 9 січня - в принципі, це нічого не змінить", адже через втрати живої сили їм в будь-якому разі доведеться це зробити.

"Це ще враховуючи той факт, що мобілізація, яку вони, начебто закінчили, нікуди не поділася. Вона продовжується, і станом на зараз мобілізують повним ходом людей на війну", - пояснив голова розвідки.

Раніше повідомлялось, що російська армія під час масованого ракетного удару 29 грудня випустила по Україні щонайменше одну крилату ракету Х-101, яка була виготовлена у четвертому кварталі 2022 року. Це означає, що росіяни почали запускати ракети прямо з конвеєра — тобто одразу після вироблення.

мобілізації в росіївійнаБуданов

Останні матеріали

Тільки ресурси. Більше жодних
Політика
Тільки ресурси. Більше жодних "котлет по-київськи" для України – Project Syndicate
Переклад iPress – 30 грудня 2022, 16:17
Зсередини контрнаступів. П'ять ключових висновків: як харківський та херсонський контрнаступи змінили хід війни – The Washington Post
Зсередини контрнаступів. П'ять ключових висновків: як харківський та херсонський контрнаступи змінили хід війни – The Washington Post
Переклад iPress – 30 грудня 2022, 14:41
Сучасна росія у світлі української соціології. Жираф, якому зрештою доведеться віддати чужі території
Cуспільство
Сучасна росія у світлі української соціології. Жираф, якому зрештою доведеться віддати чужі території
Дмитро Редько – 30 грудня 2022, 14:11
Зеленський нагадав Америці про саму себе. США мають дякувати Україні – The Atlantic
Політика
Зеленський нагадав Америці про саму себе. США мають дякувати Україні – The Atlantic
Переклад iPress – 30 грудня 2022, 09:11
США не злякалися ядерної балаканини кремля. Що Трамп і Маск не розуміють в ядерних загрозах росії – Філліпс О’Брайен
Політика
США не злякалися ядерної балаканини кремля. Що Трамп і Маск не розуміють в ядерних загрозах росії – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 29 грудня 2022, 15:38
Інструмент тролінгу. росія тішиться через перетворення Ілона Маска на корисного ідіота – Джулія Девіс
Cуспільство
Інструмент тролінгу. росія тішиться через перетворення Ілона Маска на корисного ідіота – Джулія Девіс
Переклад iPress – 29 грудня 2022, 12:02
США повинні дякувати Україні. Світ уникнув жорстокої альтернативної реальності, в якій Америка покинула Україну – Енн Епплбом
Cуспільство
США повинні дякувати Україні. Світ уникнув жорстокої альтернативної реальності, в якій Америка покинула Україну – Енн Епплбом
Переклад iPress – 29 грудня 2022, 09:15
Лампочка Енгельса. Атаки по російських стратегічних об'єктах ускладнюють москві подальше руйнування енергосистеми України – New York Times
Політика
Лампочка Енгельса. Атаки по російських стратегічних об'єктах ускладнюють москві подальше руйнування енергосистеми України – New York Times
Переклад iPress – 28 грудня 2022, 13:04
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється