Крилаті ракети Х-101, які були виготовлені в IV кварталі 2022 року, росіяни почали запускати по Україні – Defense Express

російська армія під час масованого ракетного удару 29 грудня випустила по Україні щонайменше одну крилату ракету Х-101, яка була виготовлена у четвертому кварталі 2022 року. Це означає, що росіяни почали запускати ракети прямо з конвеєра — тобто одразу після вироблення.

Про це пише Defense Express із посиланням на власні джерела.

За їхніми даними, росіяни випустили цю "свіжу" ракету зі стратегічного бомбардувальника Ту-95МС.

Це вже не вперше, коли росіяни випускають по Україні ракети, які були виготовлені вже 2022 року. Зокрема, таке вже фіксували під час ракетного обстрілу 22 жовтня.

Наразі незрозуміло, який саме відсоток нових ракет росіяни використовують для ударів по Україні – чи вони встигають виготовляти достатню кількість для поповнення запасів, чи випускають їх одразу після виготовлення, не створюючи жодних резервів.