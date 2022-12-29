Сили ППО збили 54 із 69 крилатих ракет – Залужний

Вранці у четвер українські військові знищили 54 російські ракети із 69.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook в четвер, 29 грудня.

"Сьогодні вранці агресор здійснив запуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об'єктах енергетичної інфраструктури нашої країни. За попередніми даними, всього було застосовано в ударі 69 ракет. Силами та засобами Сил оборони України знищено 54 ворожі ракети Х-101/Х55, Калібр", – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Києві врятовано трьох постраждалих внаслідок вибухів.