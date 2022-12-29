У Києві врятовано трьох постраждалих внаслідок вибухів
29 грудня 2022, 10:28
Фото: unian.ua
Сьогодні, 29 грудня, у Києві з пошкодженого під час обстрілу будинку врятовано троє людей.
Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко.
"Наразі троє постраждалих у Києві. У тому числі – 14-річна дівчинка. Усіх госпіталізували", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи.
Крім того, Кличко зауважує, що на одній із центральних вулиць уламки ракети пошкодили автомобіль.
Раніше повідомлялося, що сьогодні, 29 грудня, по Україні випущено понад 120 ракет.