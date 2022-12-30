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путін стає все більш ізольованим, - Washington Post

30 грудня 2022, 18:46
путін стає все більш ізольованим, - Washington Post
Фото: з вільного доступу
російський президент путін через провал війни проти України до 23-ї річниці свого керування країною підійшов до максимальної ізоляції не лише в зовнішніх відносинах, але й у внутрішніх.

Про це повідомляє The Washington Post.

Видання пише, що вторгнення в нашу країну зруйнувало економічні зв'язки рф з Заходом, які та вибудовувала десятиліттями. Як наслідок, росія сьогодні - це країна-ізгой, а сам її лідер максимально віддалився від своїх еліт.

"Сьогодні путін відчуває втрату своїх друзів", - переповідає видання одного зі своїх джерел у Кремлі.

Там це пояснюють розколом еліт: одні хочуть припинення війни, а інші  підтримують подальшу ескалацію. Всіх їх поєднує одне - незадоволення поточною тактикою рф у війні. 

"Це фігура (путін), яка в очах еліти здається нездатною давати відповіді на питання. Еліта не знає, у що вірити, і боїться думати про завтрашній день", – заявила виданню старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Тетяна Станова.

Раніше повідомлялось, що президент Естонії заявив, що не бачить причин розмовляти з путіним.

війнаПутінізоляція

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