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путін створює нові сили для протистояння НАТО – The Telegraph

24 травня 2025, 13:39
путін створює нові сили для протистояння НАТО – The Telegraph
Джерело: ua.news
кремль розширює набір військових, збільшує виробництво зброї та модернізує інфраструктуру вздовж північних кордонів рф.

москва активно розширює армію, модернізує військову інфраструктуру й готує сили для можливої конфронтації з НАТО після завершення бойових дій в Україні. 

Про це інформує британська газета The Telegraph.

Нове супутникове зображення зафіксувало колони наметів, розширення баз і модернізацію арктичних аеродромів уздовж кордону з Фінляндією та Норвегією, що є сигналом ймовірного майбутнього протистояння.

"Ми бачимо підготовку до майбутнього, коли росія поверне сили, що воюють в Україні, проте кількість військ на наших кордонах зростатиме", – заявив генерал-майор Самі Нурмі.

За його словами, росія відновила Ленінградський військовий округ, який охоплює території біля Фінляндії, Естонії та Латвії. Колишні бригади перетворюються на дивізії чисельністю понад 10 тисяч бійців.

"Арктика — це важливий театр військових дій майбутнього. Це не зміниться", – додав генерал-майор Нурмі.

Модернізація арктичних баз, розміщення стратегічних бомбардувальників і поява військових гелікоптерів у Мурманську свідчать про бажання Москви зміцнити позиції в Арктиці.

"Це продовження військових планів до 2022 року та відповідь на нові геополітичні події, пов’язані зі вступом Швеції та Фінляндії до НАТО", – розказаи аналітик Еміль Кастехельмі.

Також Фінляндія і надалі фіксує посилення гібридних атак: GPS-глушіння, пошкодження інфраструктури та направлення мігрантів до кордону.

Те, що відбувається по той бік цього кордону, є "першочерговим завданням", – заявив Ярмо Ліндберг, екскомандувач армією Фінляндії.

Фінляндія вступила до НАТО у 2023 році і одразу розпочала будівництво 200 км прикордонної стіни, а перші кілька десятків кілометрів вже зведено.

"Ми вступили до НАТО, тому ми це передбачали. Ми не хочемо бути надто панікерами... Спостереження за подіями через кордон було нашою щоденною справою протягом сотень років", - зазначив Генерал Нурмі. 

Днями ми писали, що російські військові хакери атакували логістику НАТО.

 

РосіяНАТО

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