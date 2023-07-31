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ПОЛІТИКА

путін створює таємні приватні армії по всій росії – Business Insider

31 липня 2023, 18:48
путін створює таємні приватні армії по всій росії – Business Insider
Експерти і колишні російські чиновники підозрюють, що кремль готує ці сили на випадок нового заколоту.

владімір путін формує мережу таємничих приватних військових компаній по всій росії, щоб захистити себе від чергового повстання «Вагнера». Плани щодо приватних військових компаній або так званих "спеціальних підприємств" були зазначені в новому законопроекті, який підвищує призовний вік в росії.

Про це пише Business Insider, цитуючи голову комітету Держдуми з питань оборони Андрєя Картаполова, який пояснив, що цей крок спрямований на протидію диверсіям і внутрішнім загрозам. 

Видання нагадує, що такі законодавчі зміни з’явилися через кілька тижнів після заколоту найманців «Вагнера», який виявив прогалини в системі безпеки путіна.

Найманці Євгенія Прігожина майже не зустріли опору, коли 23 червня захопили контроль над містом Ростов-на-Дону, а потім почали просуватися в бік москви. Заколот вдалося зупинити, оскільки кремль і Прігожин змогли домовитися. 

путін не покарав лідера "Вагнера", але він розпочав пошук підозрюваних у зраді серед російських військових і, схоже, боїться майбутніх внутрішніх загроз своїй владі.  Повідомляється, що нові путінські сили перебуватимуть під командуванням регіональних губернаторів. Вони діятимуть за вказівкою путіна і будуть використовувати зброю, надану Міністерством оборони росії.

Норвезьке видання Barents Observer повідомило, що завданням підрозділів буде "захист державного кордону, боротьба з незаконними збройними формуваннями і боротьба з іноземними диверсійними і розвідувальними формуваннями", а також усунення внутрішніх загроз. 

Як ці нові сили будуть взаємодіяти з іншими родами військ та розвідувальним апаратом, поки що не зрозуміло. У росії вже є національна гвардія, і путін захищений кількома рівнями безпеки. 

Колишній чиновник кремля Ніколай Соков сказав журналістам, що створення таких воєнізованих «спеціальних підприємств» спрямоване на посилення захисту путіна. 

"Це інструмент посилення безпеки, що важливо з огляду на дуже активні таємні дії української військової розвідки, і можуть, за необхідності, допомогти проти будь-якого нового заколоту" - пояснив Соков.

Іншою основною функцією нових підрозділів буде захист від внутрішніх атак після серії ударів українських безпілотних літальних апаратів. Невдале вторгнення росії в Україну показало, що влада путіна може бути не такою міцною, як вважалося раніше. І колишні співробітники розвідки розповіли Business Insider, що подальші серйозні невдачі в Україні можуть призвести до відсторонення путіна від влади. 

Як раніше писав iPress, Велика Британія відклала плани оголосити приватну військову компанію "Вагнер" терористичною організацією через заколот у червні та заяви путіна про те, що російська держава фінансує компанію.

Путінвагнераармія рфвійна в Україні

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