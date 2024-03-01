путін таємно призивав резервістів на військові збори
Документ був опублікований на офіційному порталі росії, але з п’яти пунктів указу путіна два - закриті за грифом "для службового користування".
Призову підлягають громадяни, які перебувають в запасі, для проходження військових зборів у збройних силах, військах нацгвардії, рятувальних військових формуваннях МНС, органах державної охорони і ФСБ.
В кінці року путін підписав указ про збільшення чисельності збройних сил росії з 2,039 млн осіб до 2,209 млн осіб.