путін таємно призивав резервістів на військові збори

Сьогодні президент рф Володимир путін підписав указ про призов у поточному році на військові збори громадян, які перебувають у запасі.

Документ був опублікований на офіційному порталі росії, але з п’яти пунктів указу путіна два - закриті за грифом "для службового користування".

Призову підлягають громадяни, які перебувають в запасі, для проходження військових зборів у збройних силах, військах нацгвардії, рятувальних військових формуваннях МНС, органах державної охорони і ФСБ.

В кінці року путін підписав указ про збільшення чисельності збройних сил росії з 2,039 млн осіб до 2,209 млн осіб.