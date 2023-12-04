В ISW пояснили, що означає указ путіна про збільшення армії

Указ президента рф путіна про збільшення штату окупаційної армії це формальне визнання нинішньої кінцевої чисельності збройних сил росії, а не наказ про негайне їхнє збільшення.

Про це пишуть американські аналітики в звіті ISW.

"1 грудня путін підписав документ, яким передбачається збільшення армії з 2,039 до 2,209 млн осіб, а загальної чисельності бойового складу - з 1,15 до 1,32 млн осіб", - написали вони.

Разом з тим, у вересні минулого року російський уряд оголосив про призов додаткових 300 тисяч осіб в рамках часткової мобілізації.

Нещодавно генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війська росії втратили понад 300 тисяч людей убитими і пораненими на фронті в Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення.

Мобілізація і фактичні втрати пояснюють приріст армії росії на 170 тисяч осіб за останній рік, тобто указ путіна найімовірніше встановлює 2,209 млн осіб як новий офіційний штат, а не наказує значне збільшення загальної чисельності російської армії.

Нагадаємо, що 1 грудня президент росії володимир путін збільшив число військових на 170 тисяч людей, тобто до 1 320 000 осіб.