В ISW пояснили, що означає указ путіна про збільшення армії
Про це пишуть американські аналітики в звіті ISW.
"1 грудня путін підписав документ, яким передбачається збільшення армії з 2,039 до 2,209 млн осіб, а загальної чисельності бойового складу - з 1,15 до 1,32 млн осіб", - написали вони.
Разом з тим, у вересні минулого року російський уряд оголосив про призов додаткових 300 тисяч осіб в рамках часткової мобілізації.
Нещодавно генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війська росії втратили понад 300 тисяч людей убитими і пораненими на фронті в Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення.
Мобілізація і фактичні втрати пояснюють приріст армії росії на 170 тисяч осіб за останній рік, тобто указ путіна найімовірніше встановлює 2,209 млн осіб як новий офіційний штат, а не наказує значне збільшення загальної чисельності російської армії.
Нагадаємо, що 1 грудня президент росії володимир путін збільшив число військових на 170 тисяч людей, тобто до 1 320 000 осіб.