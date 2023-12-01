путін знову збільшив кількість військових
Про це йдеться в наказі "Про встановлення штатної чисельності Збройних Сил рф".
"Ухвалюю встановити штатну чисельність Збройних сил російської федерації у кількості 2 209 130 одиниць, зокрема 1 320 000 військовослужбовців", - йдеться в документі.
Востаннє чисельність зс рф була збільшена на початку року, 1 січня, і становила 2 млн 39 тисяч 758 осіб, з них 1 150 628 військовослужбовців.
Крім того, путін доручив Уряду передбачити виділення Міністерству оборони рф бюджетних асигнувань з федерального бюджету.
Ми також писали, що Естонська розвідка заявила про те, що бюджет росії дозволяє продовжувати війну в тих самих масштабах.