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путін знову збільшив кількість військових

01 грудня 2023, 21:59
путін знову збільшив кількість військових
Фото: ukr.media
Президент росії володимир путін збільшив число військових на 170 тисяч людей, тобто до 1 320 000 осіб.

Про це йдеться в наказі "Про встановлення штатної чисельності Збройних Сил рф".

​​"Ухвалюю встановити штатну чисельність Збройних сил російської федерації у кількості 2 209 130 одиниць, зокрема 1 320 000 військовослужбовців", - йдеться в документі.

Востаннє чисельність зс рф була збільшена на початку року, 1 січня, і становила 2 млн 39 тисяч 758 осіб, з них 1 150 628 військовослужбовців.

Крім того, путін доручив Уряду передбачити виділення Міністерству оборони рф бюджетних асигнувань з федерального бюджету.

Ми також писали, що Естонська розвідка заявила про те, що бюджет росії дозволяє продовжувати війну в тих самих масштабах.

 

Путінармія

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