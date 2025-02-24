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путін телефонував Сі: загадали й Україну

24 лютого 2025, 15:09
путін телефонував Сі: загадали й Україну
Фото: replyua.net
Ініціатором розмови був глава кремля.

Президент рф Володимир путін провів телефонну розмову з главою Китаю Сі Цзіньпіном. 

Про це повідомляє китайське новинне агентство Xinhua

Ініціатором телефонної розмови був путін. 

Під час неї Сі Цзіньпін заявив путіну, що росія і Китай - "хороші друзі", які підтримують один одного і досягають спільного розвитку.

Він додав, що Пекін "вітає зусилля, яких докладає росія та інші зацікавлені сторони щодо врегулювання української кризи".

Також відомо, що путін поінформував китайського колегу про останні російські контакти зі США, а той "висловив підтримку діалогу росії та США, що розпочався".

Іншиї деталей наразі немає. 

Місяць тому ми писали, що путін і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову.

 

Володимир ПутінСі Цзіньпін

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