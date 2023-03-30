путін тепер боїться дня Х – Bild

За інформацією видання, на вихідних в Україну прибули десятки німецьких бойових танків і БМП, у тому числі до 21 надсучасного Leopard 2A6 і до 40 машин Marder.

путін боїться дня, коли Україна отримає усю обіцяну їй західними союзниками бронетехніку. Це "історичні дні для України".

Про це йдеться у публікації німецького таблоїда Bild.

За інформацією видання, на вихідних в Україну прибули десятки німецьких бойових танків і БМП, у тому числі до 21 надсучасного Leopard 2A6 і до 40 машин Marder.

Попередньо українські екіпажі протягом шести тижнів тренувалися в Німеччині на системах озброєння із запасів німецької та португальської армії.

"Але не тільки Німеччина нарешті постачає те, що потрібно Україні для звільнення своєї країни від російських загарбників", – сказано у публікації Bild.

За останні кілька днів Велика Британія також поставила в Україну 14 обіцяних основних бойових танків Challenger 2.

Крім того, прибули перші з 90 обіцяних американських бойових машин Stryker та багато іншого важкого озброєння.

Далі будуть понад 100 бронетранспортерів Bradley та 50 шведських бойових машин CV90. Крім того, 40 французьких танків-розвідників AMX-10RC.

"Що ж, погоджуються оглядачі, починається зворотний відлік до дня Х. День, коли могутня українська армія, оснащена сучасними західними системами озброєння, почне відвойовувати свою країну у російських окупантів", – пише Bild.

Військовий експерт Ніко Ланге, науковий співробітник Мюнхенської конференції з безпеки, сказав BILD: "Я очікую, що Україна завдасть удару на початку або в середині травня".

До того часу для українців ще є два важливі етапи навчання систем озброєння, які вони отримали.

"По-перше, танки та бронетранспортери мають використовуватись разом з іншими системами озброєння в Україні", – пояснює Ланге, маючи на увазі артилерію, безпілотники, засоби розмінування та авіацію, які разом із західними танками використовуються для максимального ураження російських окупантів.

Зокрема, німецький Leopard 2A6 на 95% перевершує російські танки. Таким чином він може цілити своїх супротивників на відстані до п’яти кілометрів навіть під час руху та вночі. Натомість більшість російських танків ведуть влучний вогонь лише на дистанції одного-двох кілометрів і тільки з положення.

Простіше кажучи: якщо українці оптимально використають сучасні німецькі "дикі коти", то Leopard 2A6 зможе діяти з таким же успіхом, як американський танк Abrams у війні в Перській затоці 1991 року. У той час американці вигравали всі танкові битви проти аналогічних радянських танків, які Росія використовує і сьогодні. Лише під час бою біля Басри 27 лютого 1991 року американські підрозділи знищили 186 іракських танків, а самі втратили лише чотири Abrams.

Нагадаємо, Данілов натякнув, що українські БПЛА дістануть і до москви.