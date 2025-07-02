Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

путін у розмові з Макроном відкинув припинення вогню в Україні – Bloomberg

02 липня 2025, 14:35
путін у розмові з Макроном відкинув припинення вогню в Україні – Bloomberg
Фото: REUTERS
За словами джерел Bloomberg, після розмови з путіним Макрон зв'язався з українським колегою Володимиром Зеленським
російський диктатор путін не змінив позиції щодо повномасштабно війни в Україні та відкинув припинення вогню на фронті під час розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном.
 
Про це повідомляє Bloomberg.
 
За словами джерел Bloomberg, після розмови з путіним Макрон зв'язався з українським колегою Володимиром Зеленським, щоб проінформувати його про свої телефонні перемовини з диктатором.
 
Президент Франції повідомив Зеленському, що позиція російського диктатора щодо припинення війни не змінилась й він продовжує відкидати встановлення "режиму тиші".
 
Нагадаємо, 1 липня, французький лідер вперше за майже три роки поспілкувався телефоном із російським диктатором. Під час розмови сторони торкнулись питання повномасштабної війни в Україні. путін, як й минулі рази, перекинув провину на Захід та повторив тези про те, що саме нібито західні країни спровокували конфлікт та продовжують його підтримувати
Владімір Путінвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Поки світ відволікається на Іран, путін посилює військові цілі в Україні – The Telegraph
Політика
Поки світ відволікається на Іран, путін посилює військові цілі в Україні – The Telegraph
Переклад iPress – 02 липня 2025, 16:10
Світ в очікуванні нової світової війни. Україна – серце планети, що палає – Ендрю Таннер
Політика
Світ в очікуванні нової світової війни. Україна – серце планети, що палає – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 02 липня 2025, 11:58
Нова коаліція проти росії. Нордична солідарність на північному фланзі – Мінна Аландер
Політика
Нова коаліція проти росії. Нордична солідарність на північному фланзі – Мінна Аландер
Переклад iPress – 01 липня 2025, 23:25
Боротьба за майбутнє Європи. У світі гігантів краще бути гігантом – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Боротьба за майбутнє Європи. У світі гігантів краще бути гігантом – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 01 липня 2025, 14:31
Таємна зброя: історія. Псевдоісторичний литвинізм розпалює ворожнечу між Литвою та білоруссю – Едвард Лукас
Політика
Таємна зброя: історія. Псевдоісторичний литвинізм розпалює ворожнечу між Литвою та білоруссю – Едвард Лукас
Переклад iPress – 01 липня 2025, 11:20
Огляд війни в Україні. Лінія фронту залишалася незмінною – Дональд Гілл і Том Купер
Політика
Огляд війни в Україні. Лінія фронту залишалася незмінною – Дональд Гілл і Том Купер
Переклад iPress – 01 липня 2025, 07:18
Європейська революція Трампа. Хто і як орієнтується на його контрпроєкт в Європі – ECFR
Політика
Європейська революція Трампа. Хто і як орієнтується на його контрпроєкт в Європі – ECFR
Переклад iPress – 30 червня 2025, 16:12
Ірано-ізраїльське перемир'я не буде тривалим. Нетаньягу, як і путін, хоче вічної війни – Саймон Тісдалл
Політика
Ірано-ізраїльське перемир'я не буде тривалим. Нетаньягу, як і путін, хоче вічної війни – Саймон Тісдалл
Переклад iPress – 30 червня 2025, 11:12
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється