путін у розмові з Макроном відкинув припинення вогню в Україні – Bloomberg
02 липня 2025, 14:35
Фото: REUTERS
За словами джерел Bloomberg, після розмови з путіним Макрон зв'язався з українським колегою Володимиром Зеленським
російський диктатор путін не змінив позиції щодо повномасштабно війни в Україні та відкинув припинення вогню на фронті під час розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Про це повідомляє Bloomberg.
За словами джерел Bloomberg, після розмови з путіним Макрон зв'язався з українським колегою Володимиром Зеленським, щоб проінформувати його про свої телефонні перемовини з диктатором.
Президент Франції повідомив Зеленському, що позиція російського диктатора щодо припинення війни не змінилась й він продовжує відкидати встановлення "режиму тиші".
Нагадаємо, 1 липня, французький лідер вперше за майже три роки поспілкувався телефоном із російським диктатором. Під час розмови сторони торкнулись питання повномасштабної війни в Україні. путін, як й минулі рази, перекинув провину на Захід та повторив тези про те, що саме нібито західні країни спровокували конфлікт та продовжують його підтримувати