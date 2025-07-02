путін у розмові з Макроном відкинув припинення вогню в Україні – Bloomberg

За словами джерел Bloomberg, після розмови з путіним Макрон зв'язався з українським колегою Володимиром Зеленським

російський диктатор путін не змінив позиції щодо повномасштабно війни в Україні та відкинув припинення вогню на фронті під час розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном.

За словами джерел Bloomberg, після розмови з путіним Макрон зв'язався з українським колегою Володимиром Зеленським, щоб проінформувати його про свої телефонні перемовини з диктатором.

Президент Франції повідомив Зеленському, що позиція російського диктатора щодо припинення війни не змінилась й він продовжує відкидати встановлення "режиму тиші".