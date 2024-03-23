росія може використати теракт, як привід для посилення військових дій в Україні – Bloomberg

російська влада посилається на тероризм, а Ісламська держава заявляє про напад.

Про це пише новинна агенція Bloomberg.

Крім того, кремль може використати теракт у концертному залі "Крокус Сіті Хол" як привід для посилення військових дій в Україні.

Теракт через який загинуло щонайменше 115 осіб, став найбільшим актом тероризму в москві після інциденту із захопленням заручників на мюзиклі "Норд-Ост", коли загинуло щонайменше 170 осіб, включно з нападниками. Коментатори російських державних ЗМІ припустили, що в цьому може бути винен Київ, але Україна заперечує свою причетність, називаючи це операцією кремля під чужим прапором.

Bloomberg пише, що росія може використати те, що сталося, як привід для посилення військових дій в Україні.

"Очевидний спосіб, у який Кремль поширює цю інформацію, полягає в тому, щоб пов'язати це якось із війною в Україні", - сказав заступник директора Центру геоекономіки Атлантичної ради у Вашингтоні Чарльз Лічфілд.

За його словами, негайною відповіддю могли б стати нові атаки дронів і балістичні атаки, хоча вони і так уже збільшилися до цієї терористичної атаки.

Раніше посольство США в москві оприлюднило публічне попередження про те, що "екстремісти мають найближчі плани націлитися на великі зібрання в столиці, включно з концертами".

Проте США не сказали конкретно, що попередження було пов'язане з атакою, представниця Ради національної безпеки Адрієн Вотсон у п'ятницю ввечері заявила, що "уряд США мав інформацію про заплановану терористичну атаку в Москві".

"Уряд США також поділився цією інформацією з російською владою згідно зі своєю давньою політикою "обов'язку попереджати", - додала вона.

путін же розкритикував ці заяви західних чиновників, назвавши їх шантажем і спробою "залякати і дестабілізувати наше суспільство".

"Кривавий штурм столиці став поверненням до попереднього періоду правління путіна, що тривав чверть століття, коли терористи-смертники забрали життя десятків людей. Це зруйнувало ілюзію безпеки в москві, яку путін намагався культивувати протягом більш ніж двох років після вторгнення в Україну", - пише видання.

Нагадаємо, що вчора ввечері під москвою стрілянина і вибухи в ТРЦ: є загиблі та масштабна пожежа.