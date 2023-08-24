путін вперше дав коментар щодо загибелі Прігожина

Президент росії володимир путін прокоментував авіакатастрофу у Тверській області, серед пасажирів якого був засновник ПВК Вагнер Євген Прігожин і його "права рука" Дмитро Уткін.

Про це йдеться у відеозверненні путіна.

путін заявив, що він "щиро співчуває" сім'ям загиблих і додав, що згідно з "первинними даними" на борту були найманці ПВК Вагнер.

За словами глави кремля, загиблі "вагнерівці" зробили істотний внесок у війну проти України та її народу.

"Ми це пам'ятаємо, знаємо і ніколи не забудемо. Пригожина я знав дуже давно, з початку 90-х років. Це була людина складної долі, і помилки у неї були серйозні у житті. І домагався він потрібних результатів - і для себе, і коли я його просив про це для спільної справи, як от у ці останні місяці", - сказав путін.

Він додав, що розслідування авіакатастрофи буде проведено у повному обсязі та доведено до кінця.