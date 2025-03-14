путін все ще має намір домінувати в Україні – звіт розвідки США

Один із секретних звітів, датований 6 березня, стверджує, що російський лідер залишається рішучим у прагненні утримувати владу над Києвом.

Диктатор владімір путін не відмовився від своєї мети контролювати Україну, незважаючи на зусилля адміністрації Трампа зупинити бойові дії.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на засекречені доповіді розвідки США.

У цих доповідях, включно з опублікованими на початку місяця, йдеться про те, що путін не відступив від своєї максималістської мети – домінування над Україною. Один із секретних звітів, датований 6 березня, стверджує, що російський лідер залишається рішучим у прагненні утримувати владу над Києвом.

Деякі американські посадовці вважають, що навіть якщо путін погодиться на тимчасове перемир'я, він використає його для відновлення та переозброєння своїх військ. За їхніми словами, путін, ймовірно, порушить умови будь-якої угоди, звинувативши у провокації Україну.

Інші представники адміністрації США визнають, що немає жодних ознак того, що путін відмовився від прагнення повернути Україну в російську орбіту. "У нього є давнє бажання відновити 'матінку росію",– зазначив один з посадовців.

Не відомо, чи був Трамп особисто поінформований про звіт від 6 березня. Проте, за словами джерел, такі відомості зазвичай доводяться до відома президента. Деякі оцінки США щодо непоступливості путіна, схоже, дратують Трампа. Він і його команда обговорювали можливість запровадження нових жорстких санкцій проти росії у разі відмови припинити війну, хоча деталі цих санкцій поки не розголошуються.

Тим часом представник європейської розвідки заявив, що москва вважає Трампа слабким та схильним до маніпуляцій. За його словами, навіть у разі досягнення постійного припинення вогню, росія, ймовірно, повернеться до використання "гібридних" методів підриву України – таких як економічний та дипломатичний тиск, інфільтрація українських еліт, ділових кіл, служби безпеки і збройних сил, а також вплив через російську церкву в Україні.

"Вторгнення 2022 року сталося тому, що гібридні інструменти не принесли результатів", – підсумував європейський посадовець.

Спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф повертається до США із результатами переговорів із високопосадовцями у Кремлі, які відбулися увечері 13 березня, аби передати їх очільнику Білого дому.

За його словами, Віткофф має привезти до Білого дому результати перемовин із кремлем та озвучити Дональдові Трампу головні тези, які пролунали від російської сторони під час зустрічі у москві.

Спеціального посланця президента США Дональда Трампа щодо України та росії Кіта Келлога було усунено з переговорів на високому рівні про припинення війни після того, як кремль висловив небажання бачити його серед учасників.