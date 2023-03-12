путін втратив контроль над інформаційним простором росії — ISW

путін, очевидно, не в змозі вжити рішучих заходів для відновлення контролю над російським інформаційним простором.

В Інституті вивчення війни (ISW) прийшли до висновку, що президент росії володимир путін втратив контроль над інформаційним простором у своїй країні.

Про це повідомляє ISW.

У звіті йдеться про те, що російські війська не здійснили жодних підтверджених просувань у межах Бахмута 11 березня.

Українські та російські джерела продовжують повідомляти про запеклі бої в місті, але бойовики групи "Вагнера", ймовірно, стають все більше затиснутими в міських промислових районах, таких як завод АЗОМ, і тому їм важко досягти значного просування вперед.

У той же час, зазначають аналітики, речниця Міністерства закордонних справ росії Марія Захарова підтвердила, що у внутрішньому колі Кремля відбувається боротьба, що Кремль втратив централізований контроль над російським інформаційним простором, і що президент росії путін, вочевидь, не може це виправити.

Зокрема, Захарова заявила, що Кремль не може повторити сталінського підходу до створення сучасного аналога радянського Інформбюро для централізованого контролю над внутрішнім інформаційним простором росії через боротьбу між кремлівськими "елітами".

Експерти вважають, що заява Захарової підтверджує кілька оцінок інституту:

- що в Кремлі точиться боротьба між ключовими членами найближчого оточення путіна;

- що з часом путін значною мірою поступився російським інформаційним простором;

- що путін, очевидно, не в змозі вжити рішучих заходів для відновлення контролю над російським інформаційним простором.

Ідеться у звіті і про те, що фінансист групи "Вагнера" Євген пригожин заявив, що після битви за Бахмут він перетворить групу "Вагнера" на жорстку ідеологічну елітну військову організацію і розпочне нову хвилю вербування.

В ISW нагадують, що останнім часом "група Вагнера" розширює рекрутингові центри по всій росії, включно з орієнтованими на вербування молоді.

Фахівці припускають: "Можливо, пригожин намагається реструктурувати "Групу Вагнера" в жорстку ідеологічну елітну військову організацію, щоб відвести їй особливу роль серед російських військ в Україні, оскільки її колишня роль у забезпеченні виключно тактичних переваг зникає з імовірною кульмінацією "Групи Вагнера" навколо Бахмута".

Раніше повідомлялось, що в американській розвідці вважають, що російський диктатор владімір путін готується до довготривалої війни проти України.