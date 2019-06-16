Путін "вичікує" щодо Зеленського, - речник

"Неясно, чи збережеться недружня позиція України по відношенню до Росії"

Президент РФ Володимир Путін займає вичікувальну позицію щодо новообраного президента України Володимира Зеленського.

"Путін займає вичікувальну позицію щодо Зеленського, оскільки досі немає розуміння, якими будуть підходи нового президента до основних питань порядку денного", - заявив Пєсков, повідомляє УП.

За його словами, зокрема, "неясно, чи збережеться недружня позиція України по відношенню до Росії".

Також у Кремлі хотіли б зрозуміти ставлення Зеленського до Мінських домовленостей.

"У цілому підхід позитивний і очікування стриманого оптимізму є, але чіткої ясності, що буде відбуватися у Києві, поки, на жаль, немає ні у кого", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, що російський прем'єр заявив, що влада України хоче відновити певні процеси на базі мінських угод.