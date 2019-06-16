Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Путін "вичікує" щодо Зеленського, - речник

"Неясно, чи збережеться недружня позиція України по відношенню до Росії"
Президент РФ Володимир Путін займає вичікувальну позицію щодо новообраного президента України Володимира Зеленського.
Путін "вичікує" щодо Зеленського, - речник Дмитро Пєсков. Фото: yuga.ru

"Путін займає вичікувальну позицію щодо Зеленського, оскільки досі немає розуміння, якими будуть підходи нового президента до основних питань порядку денного", - заявив Пєсков, повідомляє УП.

За його словами, зокрема, "неясно, чи збережеться недружня позиція України по відношенню до Росії".

Також у Кремлі хотіли б зрозуміти ставлення Зеленського до Мінських домовленостей. 

"У цілому підхід позитивний і очікування стриманого оптимізму є, але чіткої ясності, що буде відбуватися у Києві, поки, на жаль, немає ні у кого", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, що російський прем'єр заявив, що влада України хоче відновити певні процеси на базі мінських угод.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 06 2019 15:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Страх політики і політика страху

Страх політики і політика страху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.