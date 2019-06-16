ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент РФ Володимир Путін займає вичікувальну позицію щодо новообраного президента України Володимира Зеленського.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Путін "вичікує" щодо Зеленського, - речник
"Неясно, чи збережеться недружня позиція України по відношенню до Росії"
Дмитро Пєсков. Фото: yuga.ru
"Путін займає вичікувальну позицію щодо Зеленського, оскільки досі немає розуміння, якими будуть підходи нового президента до основних питань порядку денного", - заявив Пєсков, повідомляє УП.
За його словами, зокрема, "неясно, чи збережеться недружня позиція України по відношенню до Росії".
Також у Кремлі хотіли б зрозуміти ставлення Зеленського до Мінських домовленостей.
"У цілому підхід позитивний і очікування стриманого оптимізму є, але чіткої ясності, що буде відбуватися у Києві, поки, на жаль, немає ні у кого", - заявив Пєсков.
Нагадаємо, що російський прем'єр заявив, що влада України хоче відновити певні процеси на базі мінських угод.
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