Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Медведєв заявив, що риторика України з відновлення Мінських угод застаріла

На думку Медведєва влада України робить суперечливі заяви
Російський прем'єр заявив, що влада України хоче відновити певні процеси на базі мінських угод.
Медведєв заявив, що риторика України з відновлення Мінських угод застаріла Дмитро Медвєдєв. Фото: raznesi.info
Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що бажання України відновити Мінські угоди супроводжуються застарілої риторикою, інформує "РБК-Україна".
 
"У той же час це супроводжується досить застарілою і, скажімо прямо, що набила оскому риторикою: ось це, це, друге, третє", - повідомив Медведєв.
 
Також він заявив, що українська влада робить "дуже суперечливі заяви".
Нагадаємо, глава політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук заявив, що виходить з переговорного процесу з РФ. За його словами, "позиція пана Зеленського, яку він сформулював, повністю суперечить моєму мирному плану, який передбачає автономію для цих територій".
 
 
 
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 06 2019 15:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.