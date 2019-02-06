Медведєв заявив, що риторика України з відновлення Мінських угод застаріла

Російський прем'єр заявив, що влада України хоче відновити певні процеси на базі мінських угод.

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що бажання України відновити Мінські угоди супроводжуються застарілої риторикою, інформує " РБК-Україна ".

"У той же час це супроводжується досить застарілою і, скажімо прямо, що набила оскому риторикою: ось це, це, друге, третє", - повідомив Медведєв.

Також він заявив, що українська влада робить "дуже суперечливі заяви".