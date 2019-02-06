ПОЛІТИКА НОВИНИРосійський прем'єр заявив, що влада України хоче відновити певні процеси на базі мінських угод.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Медведєв заявив, що риторика України з відновлення Мінських угод застаріла
На думку Медведєва влада України робить суперечливі заяви
Дмитро Медвєдєв. Фото: raznesi.info
Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що бажання України відновити Мінські угоди супроводжуються застарілої риторикою, інформує "РБК-Україна".
"У той же час це супроводжується досить застарілою і, скажімо прямо, що набила оскому риторикою: ось це, це, друге, третє", - повідомив Медведєв.
Також він заявив, що українська влада робить "дуже суперечливі заяви".
Нагадаємо, глава політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук заявив, що виходить з переговорного процесу з РФ. За його словами, "позиція пана Зеленського, яку він сформулював, повністю суперечить моєму мирному плану, який передбачає автономію для цих територій".
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02 06 2019 15:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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