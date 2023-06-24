путін виїхав з Москви на Валдай
Про це повідомили високопоставлені співрозмовники в українських спецслужбах, посилаючись на РИА Новости і ТАСС
"У нас вже є дані, що путін виїжджає з москви. Його везуть на Валдай", заявили співрозмовники.
Крім того, українська спецслужба має інформацію про панічні настрої в москві і підготовку до мінування мостів у столиці рф.
Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив РИА Новости, що Путін нібито "працює в кремлі".
Секретаріат заступника голови Ради безпеки рф Дмитра Медведєва теж спростовує інформацію про те, що він виїхав за межі Московського регіону.Вдень путін заявив про громадянську війну і заколот.