путін виїхав з Москви на Валдай

За даними української розвідки, російський диктатор Володимир путін екстрено виїхав з Москви на Валдай, в цей же час прес-секретар путіна цю інформацію спростовує.

Про це повідомили високопоставлені співрозмовники в українських спецслужбах, посилаючись на РИА Новости і ТАСС

"У нас вже є дані, що путін виїжджає з москви. Його везуть на Валдай", заявили співрозмовники.

Крім того, українська спецслужба має інформацію про панічні настрої в москві і підготовку до мінування мостів у столиці рф.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив РИА Новости, що Путін нібито "працює в кремлі".

Секретаріат заступника голови Ради безпеки рф Дмитра Медведєва теж спростовує інформацію про те, що він виїхав за межі Московського регіону.