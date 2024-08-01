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путін виправдовує іранську агресію проти Ізраїлю – ISW

01 серпня 2024, 09:09
путін виправдовує іранську агресію проти Ізраїлю – ISW
Фото: з вільного доступу
У звіті вказують на те, що путін все частіше висловлює антиізраїльську позицію з початку війни між Ізраїлем та Хамас.

владімір путін все частіше висловлює антиізраїльську позицію і посилює виправдання іранської агресії.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували заяви російської влади з приводу вбивства голови політбюро Хамасу Ісмаїла Ханії.
 
Речник кремля Дмитро Пєсков заявив, що Ізраїль завдав удару, в результаті якого загинув Ханія в Тегерані, щоб зірвати спроби встановити мир на Близькому Сході.
 
Міністерство закордонних справ росії також відреагувало на смерть лідера Хамасу, заявивши, що воно "рішуче засуджує" вбивство Ханії.
 
Аналітики зазначають, що МЗС рф прямо не звинуватило Ізраїль, але заявило, що "організатори цього політичного вбивства" усвідомлювали "небезпечні наслідки", які смерть Ханії матиме для всього регіону.
 
"Рішення росії публічно звинуватити Ізраїль у дестабілізації мирних перспектив на Близькому Сході та опосередковано погрожувати Ізраїлю "небезпечними наслідками" демонструє готовність росії публічно приєднатися до Ірану на тлі поглиблення російсько-іранського військового співробітництва", – йдеться у звіті.
 
У звіті вказують на те, що путін все частіше висловлює антиізраїльську позицію з початку війни між Ізраїлем та Хамас і значно посилив інформаційні операції, спрямовані на виправдання іранської агресії проти Ізраїлю, зокрема широкомасштабних ракетних ударів та ударів безпілотниками по Ізраїлю, що сталися у квітні.

 

ІзраїльВладімір Путінвійна в Україніросія окупанти

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