НОВИНИРосія нібито готова сприяти експорту продовольства з України, яке сама ж і заблокувала. Однак після того, як будуть зняті санкції з постачання зерна з РФ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Путін висунув умову для розблокування експорту українського зерна
Фото: reuters.com
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента РФ Володимира Путіна, якого цитує російський Інтерфакс.
"Спочатку ми порушували питання таким чином, що це має бути запакетовано, а саме - ми сприятимемо вивезенню українського зерна, але виходимо з того, що і всі обмеження, пов'язані з можливими постачаннями на експорт російського зерна, будуть зняті", - заявив Путін.
Нагадаємо, 13 липня в Туреччині завершилися перемовини по "зерновому коридору", в яких брали участь делегації України, Туреччини, РФ і ООН.
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