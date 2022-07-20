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Путін висунув умову для розблокування експорту українського зерна

Росія нібито готова сприяти експорту продовольства з України, яке сама ж і заблокувала. Однак після того, як будуть зняті санкції з постачання зерна з РФ.
Путін висунув умову для розблокування експорту українського зерна Фото: reuters.com
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента РФ Володимира Путіна, якого цитує російський Інтерфакс.
 
"Спочатку ми порушували питання таким чином, що це має бути запакетовано, а саме - ми сприятимемо вивезенню українського зерна, але виходимо з того, що і всі обмеження, пов'язані з можливими постачаннями на експорт російського зерна, будуть зняті", - заявив Путін.
 
Нагадаємо, 13 липня в Туреччині завершилися перемовини по "зерновому коридору", в яких брали участь делегації України, Туреччини, РФ і ООН.
 
 
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20 07 2022 13:49
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