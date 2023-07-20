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ПОЛІТИКА

путін висунув умови повернення до "зернової угоди"

20 липня 2023, 08:32
путін висунув умови повернення до
Фото: з вільного доступу
"Базовою" умовою автократ вважає "відновлення початкової гуманітарної суті" чорноморської зернової ініціативи.

росія відновить свою участь у "зерновій угоді" лише у випадку, якщо Захід виконає низку вимог. Зокрема, вони стосуються скасування санкцій.

Про це заявив російський диктатор путін, пишуть росЗМІ.

Президент рф владімір путін заявив, що його держава нібито розгляне можливість відновлення "зернової угоди" для експорту продовольства Чорним морем, якщо інші сторони повністю врахують принципи участі рфу домовленості, передають російські ЗМІ.

путін розповів, нібито москва виявляла "чудеса витримки і терпіння, толерантності", погоджуючись на численні продовження чорноморської ініціативи. Тепер продовження угоди в тому вигляді, у якому вона існувала, нібито втратило "будь-який сенс".

"Ми не проти самої угоди як такої. Тим більше, враховуючи її значення для глобального ринку продовольства, для багатьох державних. І, безумовно, розглянемо можливість повернутися до неї, але лише за однієї умови – якщо будуть у повному обсязі враховані, а головне – реалізовані, саме реалізовані – всі без винятку раніше узгоджені принципи участі росії у цій угоді", – сказав путін.

Як передають росЗМІ, вимоги держави-агресора включають негайне підключення Россільгоспбанку до системи SWIFT разом з іншими фінансовими установами, що обслуговують агросектор, зняття перешкод для таких банків та інститутів, розблокування активів рф, пов’язаних із сільським господарством, припинення блокування російського експорту зерна і добрив, відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса", відновлення поставок запчастин для сільгосптехніки, вирішення питань з фрахтом суден і страхуванням продовольчих поставок. 

"Базовою" умовою автократ вважає "відновлення початкової гуманітарної суті" чорноморської зернової ініціативи.

Також путін висловив упевненість, що його країна могла б замістити українське зерно на міжнародному ринку на комерційній чи безоплатній основах, похвалившись очікуванням "рекордного врожаю". Він заявив, нібито саме рф робить внесок у глобальну продовольчу безпеку, а Україна тим часом не годує світ.

Раніше Міноборони рф виступило з новими погрозами на тлі виходу росії із "зернової угоди". Там заявили, що розцінюватимуть усі судна, які переміщуються в акваторії Чорного моря до українських портів, як потенційні перевізники товарів військового призначення з 20 липня 2023 року.

Путінзернова угодарф тероризм

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