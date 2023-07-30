путін визнав, що не керує російськими військами в Україні
30 липня 2023, 09:51
Про це він заявив на саміті "росія - Африка", передає Укрінформ.
"Я не вважаю своєю справою управління військами, це неправильно, навіть шкідливо. Неможливо щогодини отримувати новини з передової, оскільки потрібно використовувати спеціальний зв'язок", - заявив російський диктатор, додавши при цьому, що кілька разів на день він таки "зв'язується з Міноборони", - сказав той.Раніше путін заявив, що з повагою ставиться до мирної пропозиції Африки щодо України.