путін заявив, що з повагою ставиться до мирної пропозиції Африки щодо України

Раніше путін пообіцяв кільком країнам Африки "безкоштовне зерно".

Президент росії владімір путін заявив африканським лідерам, що москва "з повагою ставиться до їх мирної пропозиції щодо України та уважно її вивчає".

Про це повідомляє Reuters.

Крім того, на саміті росія-Африка путін також повідомив, що росія збільшує постачання продовольства до Африки, включно з деякими безкоштовними постачаннями зерна, про які він оголосив днем раніше, та зацікавлена у розвитку військової співпраці.

Минулого місяця африканські лідери представили свою мирну ініціативу і путіну, і президенту України Володимиру Зеленському, але вона не знайшла підтримки у жодної зі сторін.

путін спочатку вітав її, перераховуючи список претензій росії до України та Заходу, а Зеленський відкинув ідею припинення вогню, яке залишить під контролем росії майже п'яту частину України та дасть російським військам час для перегрупування.

На другий день саміту путін заявив, що росія готова безкоштовно постачати до Африки деяку кількість зброї "для зміцнення безпеки на континенті", а також тісно співпрацювати з африканськими правоохоронними та розвідувальними службами.

Він зазначив, що росія нарощує експорт сільськогосподарської продукції та «залишиться надійним постачальником продовольства». За його словами, москва списала Африці борги на суму $23 млрд, не уточнивши, за який період часу і не назвавши конкретні країни, про які йдеться.

Також путін заявив, що рф нібито хоче вести переговори щодо забезпечення безпеки, але Україна від них відмовляється.

"Усі протиріччя повинні вирішуватися в ході переговорів, але проблема полягає в тому, що з нами відмовляються вести переговори", - сказав він.

Диктатор заявив, що суть "конфлікту" нібито лежить у створенні "загроз безпеки" росії з боку США та НАТО.

У Зеленського відреагували на заяви путіна.

"Традиційне "переговорне скиглення" росіян продемонстроване знову: "Із нами відмовляються розмовляти!" Так, відмовляються. Бо це безглуздо", - написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Подоляк підкреслив, що саме росія підриває міжнародне право та глобальний безпековий порядок. Саме країна-агресор організувала масштабну, криваву неспровоковану війну та демонстративно тероризує крилатими ракетами цивільне населення іншої країни, убиваючи тисячі людей.