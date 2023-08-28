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путін, ймовірно, втратив контроль над розпуском ПВК "Вагнер" – ISW

28 серпня 2023, 11:08
путін, ймовірно, втратив контроль над розпуском ПВК
Міністерство оборони росії може бути більше зосереджене на розпуску ПВК "Вагнера", ніж сам президент володимир путін.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

В ISW написали, що не можуть незалежно підтвердити достовірність окремих повідомлень представників російської влади і медіа, проте якщо вони правдиві, то можуть свідчити про втрату контролю путіна над розпуском "вагнерівців".

Аналітики ISW звернули увагу на твердження неназваного російського джерела про те, що Міноборони рф, можливо, поспішало розформувати ПВК "Вагнер" , тому що кремль ще не вирішив долю угруповання і тому, що оборонне відомство хотіло бути першою організацією, яка візьме під контроль "залишки" ПВК.

"Якщо ці твердження правдиві, вони можуть свідчити про те, що путін не керує розпуском ПВК "Вагнер", а скоріше передав цю відповідальність Міністерству оборони росії, – написали в ISW.

Експрети додали, що збільшення кількості таких облікових записів серед російських військових блогерів та в опозиційних спільнотах також може бути спробою відокремити путіна від убивства Прігожина та можливого розпуску ПВК "Вагнер".

Раніше ISW заявила, що окупанти воюють без ротації чи значного підкріплення у районі Роботиного.

ПутінвагнерМО рф

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