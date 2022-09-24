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путін заборонив армії рф відступати з Херсона - ЗМІ

Ольга
Матарикіна
Командування рф вважає, що організований відхід військ із Херсону допоможе зберегти техніку та солдатів у разі масштабного наступу ЗСУ на Херсонщину
путін заборонив армії рф відступати з Херсона - ЗМІ Фото: obozrevatel.com
Лідер країни-агресора рф володимир путін після приниження своєї армії на Харківщині особисто займається стратегічним плануванням війни проти України. Він відхилив прохання генералів і командирів відвести війська з Херсону, побоючись чергової поразки.
 
Про це пише The New York Times із посиланням на джерела в американському уряді, що знайомі з розвідувальною інформацією.
 
Зазначається, що командування рф вважає, що організований відхід військ із Херсону допоможе зберегти техніку та солдатів у разі масштабного наступу ЗСУ на Херсонщину.
 
Видання нагадує, що російське угрупування наразі відрізане від основних сил російської армії Дніпром, що погіршує моральний дух російських військ.
 
Але такий відступ став би ще одною принизливою публічною поразкою путіна у війні, і приніс би Україні другу велику перемогу за останній місяць.
 
Видання підкреслює, що деокупація Херсона, -  який росіяни захопили першим на початку війни і який наразі залишається єдиним окупованим обласним центром України, -  була б великим досягненням для ЗСУ.
 
Але такий відступ став би ще одною принизливою публічною поразкою путіна у війні, і приніс би Україні другу велику перемогу за останній місяць.
 
Видання підкреслює, що деокупація Херсона, - який росіяни захопили першим на початку війни і який наразі залишається єдиним окупованим обласним центром України, - була б великим досягненням для ЗСУ.
 
Але путін поставив генералів перед фактом, що тепер саме він прийматиме стратегічні рішення щодо подальшого ходу вторгнення. Це викликало невдоволення вищого командного складу.
 
Як повідомляє The New York Times, військові з самого початку скептично ставилися до початкового стратегічного плану війни та швидкого захоплення Києва. Вони вважали, що для цього потрібно набагато більше солдатів і техніки.
 
путін вимагає від своїх генералів військової стратегії без подальших відступів. Саме тому був виданий указ про початок мобілізації  після наполегливих прохань командування армії рф, адже для подальшої війни потрібне нове "гарматне м’ясо".
 
 
 
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24 09 2022 20:58
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