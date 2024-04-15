путін "захопився" ідеєю завоювання України – секретар РНБО

Олександр Литвиненко запевнив, що наступного разу владімір путін "не помилиться". З його слів, війна в Україні мала поставити Захід перед фактом.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Литвиненко має попередження для західних політиків, які виступають за початок мирних перемовин з росією.

Про це відомо з його інтерв’ю The Economist.

"путін брехав, бреше і буде брехати", — підкреслив секретар РНБО.

Він зазначив, що поступка територіями в обмін на мир — це "жорстока зрада" українців, які живуть в окупації. Литвиненко пояснив, що набагато більше невинних людей буде вбито або кинуто в підвали.

Окрім того, чиновник назвав і прагматичну причину відмовитись від такої ідеї. Угода дозволить росії перегрупуватись та переозброїтись, щоб досягти більше за два-три роки.

"Наступного разу він не помилиться, а підготує свою операцію набагато ретельніше, за всіма законами військового мистецтва", — попередив Литвиненко.

Він пояснив, що президент рф "захопився" ідеєю захопити Україну і планував своїм "бліцкригом" поставити Захід перед фактом.

"Він хотів сказати: Україні кінець, хлопці, тепер говорімо на моїх умовах", — розповів секретар РНБО.

На його думку, поразка України стала б сигналом, що вторгнення "працює".

"Якщо агресія спрацює один раз, усі задумаються про те, щоб спробувати. Дуже багато людей надто уважно спостерігають за цією війною", — зазначив Литвиненко.

Він наголосив, що путін досі не відійшов від цілі знищити Україну і перетворити її на "буферну зону".

"Важливо розуміти, що путінізм ще не завершив свою еволюцію. Може бути ще гірше. Якщо Захід не припинить це, то пізніше він заплатить ще більше, до того ж власним життям. Допомога Україні — це не благодійність", — додав секретар РНБО.

Як зазначає The Economist, не багато хто знає росію так само добре, як Олександр Литвиненко. Новий секретар РНБО провів п'ять років становлення в москві як курсант-криптолог в елітній академії КДБ. Нещодавно, будучи головою Служби зовнішньої розвідки України протягом двох років війни, він займався підривом та отриманням інформації від своїх колишніх колег. Наприкінці березня він обійняв одну з найважливіших посад у країні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 26 березня призначив новим секретарем Ради національної безпеки та оборони України Олександра Литвиненка.