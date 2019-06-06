Путін запропонував Британії забути про отруєння Скрипалів

"Коли все буде сказано і зроблено, нам потрібно перегорнути цю сторінку, пов'язану зі шпигунами і замахами на вбивство",

Президент Росії Володимир Путін сподівається, що наступний прем'єр-міністр Великобританії забуде про отруєння колишнього офіцера ГРУ Росії Сергія Скрипаля, щоб поліпшити зіпсовані відносини між державами.

"Коли все буде сказано і зроблено, нам потрібно перегорнути цю сторінку, пов'язану зі шпигунами і замахами на вбивство", - сказав Путін, назвавши Сергія Скрипаля шпигуном Лондона, повідомляє Reuters.

"Він ваш агент, а не наш. Це означає, що ви шпигували за нами, і мені важко сказати, що з ним сталося згодом. Ми повинні забути про все це в кінцевому підсумку", - сказав Президент Росії.

Через рік після отруєння Скрипалів Росія не відмовилася від конфронтаційної політики щодо Заходу

В офісі прем'єр-міністра Британії Терези Мей, яка йде у відставку, відповіли, що відносини між Великобританією і Росією можуть покращитися тільки тоді, коли Москва змінить свою "агресивну і дестабілізуючу поведінку".

"Ми будемо продовжувати взаємодіяти з Росією з питань міжнародної безпеки, оскільки це відповідає національним інтересам Великобританії ... Однак прем'єр-міністр неодноразово давала зрозуміти, що у нас можуть бути інші відносини, тільки якщо Росія змінить свою поведінку", - заявила спікер Терези Мей.

За даними Лондона, за отруєнням Скрипалів стоїть Росія, а виконавцями злочину виявилися офіцери ГРУ - "Олександр Петров" і "Руслан Бошіров" (справжні імена - Анатолій Чепіга і Олександр Мишкін). Москва заперечує звинувачення.

Наприкінці вересня ЗМІ повідомляли, що британська поліція виявила третього підозрюваного, яким виявився громадянин Росії з вигаданим ім'ям "Сергій Федотов".

Нагадаємо, що США підготували другий пакет санкцій проти Росії в справі Скрипалів.