Путін запропонував Британії забути про отруєння Скрипалів
"Коли все буде сказано і зроблено, нам потрібно перегорнути цю сторінку, пов'язану зі шпигунами і замахами на вбивство", - сказав Путін, назвавши Сергія Скрипаля шпигуном Лондона, повідомляє Reuters.
"Він ваш агент, а не наш. Це означає, що ви шпигували за нами, і мені важко сказати, що з ним сталося згодом. Ми повинні забути про все це в кінцевому підсумку", - сказав Президент Росії.
Через рік після отруєння Скрипалів Росія не відмовилася від конфронтаційної політики щодо Заходу
В офісі прем'єр-міністра Британії Терези Мей, яка йде у відставку, відповіли, що відносини між Великобританією і Росією можуть покращитися тільки тоді, коли Москва змінить свою "агресивну і дестабілізуючу поведінку".
"Ми будемо продовжувати взаємодіяти з Росією з питань міжнародної безпеки, оскільки це відповідає національним інтересам Великобританії ... Однак прем'єр-міністр неодноразово давала зрозуміти, що у нас можуть бути інші відносини, тільки якщо Росія змінить свою поведінку", - заявила спікер Терези Мей.
За даними Лондона, за отруєнням Скрипалів стоїть Росія, а виконавцями злочину виявилися офіцери ГРУ - "Олександр Петров" і "Руслан Бошіров" (справжні імена - Анатолій Чепіга і Олександр Мишкін). Москва заперечує звинувачення.
Наприкінці вересня ЗМІ повідомляли, що британська поліція виявила третього підозрюваного, яким виявився громадянин Росії з вигаданим ім'ям "Сергій Федотов".
Нагадаємо, що США підготували другий пакет санкцій проти Росії в справі Скрипалів.
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