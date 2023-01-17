путін затвердив збільшення армії рф до 1,5 млн

Президент рф володимир путін ухвалив рішення про збільшення армії до 1,5 млн осіб до 2026 року.

Про це повідомляє Міноборони рф, з посиланням на "УП".

"Президентом російської федерації прийнято рішення щодо збільшення чисельності Збройних Сил до 1,5 млн військовослужбовців", - заявив міністр оборони рф сергій шойгу під час наради.

Збільшення чисельності армії росії передбачає:

- будуть створені два нові військові округи - Московський та Ленінградський військові округи, а також самодостатні угруповання військ (сил) на тимчасово окупованих територіях.

- планується сформувати армійський корпус у Карелії, три мотострілкові дивізії у складі Сухопутних військ та дві десантно-штурмові дивізії ВДВ;

- планується переформувати в мотострілецькі дивізії сім мотострілкових бригад у Західному, Центральному, Східному військових округах та на Північному флоті та посилити бойову складову ВМФ рф, ВКС рф та ракетних військ стратегічного призначення.

Як зазначають у Міноборони рф, збільшення чисельності армії відбуватиметься протягом трьох найближчих років - з 2023 до 2026 року.

Зокрема, в ході нарощування сил, у росії планують збільшити кількість полігонів у військових округах та "на територіях нових суб'єктів російської федерації", організувати їхню підготовку за рахунок збільшення ємності існуючих навчальних центрів та "створення нових".

Усі зміни, як стверджується, фінансуватимуться "з бюджетних асигнувань" та "в потрібному обсязі".

Раніше повідомлялось, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях можуть мобілізувати випускників шкіл.