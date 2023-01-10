Випускників шкіл можуть мобілізувати на окупованих територіях – ЦНС

російські загарбники на тимчасово окупованих територіях можуть мобілізувати випускників шкіл.

Діти 2005-2006 років народження на цих територіях мають стати на "обов’язковий військовий облік", про це повідомляє Центр національного спротиву.

Наразі прийняття на так званий "військовий облік" в окупаційних військкоматах відбувається на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

За даними підпілля, загарбники складають списки тих, кого можна мобілізувати одразу після випуску зі школи. Зокрема, тих, хто досягає повноліття у 2023 році.

ЦНС закликав батьків школярів за можливості покинути тимчасово окуповані території та вивезти дітей у безпечні місця.

Нагадаємо, що росія готується оголосити нову хвилю мобілізації для війни проти України вже 15 січня, після новорічних свят. У межах цих заходів держава-агресор має намір призвати до 500 тисяч своїх громадян.