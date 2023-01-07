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росія готується мобілізувати ще до 500 тисяч громадян – ГУР

07 січня 2023, 09:40
росія готується мобілізувати ще до 500 тисяч громадян – ГУР
Фото: з вільного доступу
росія готується оголосити нову хвилю мобілізації для війни проти України вже 15 січня, після новорічних свят. У межах цих заходів держава-агресор має намір призвати до 500 тисяч своїх громадян.

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, пише The Guardian.

"Вони (росіяни – ред.) роблять ставку на кількість військових та обладнання, сподіваючись переважити нашу сторону", – вважає він.

За даними Скібіцького, рф планує використати додатковий особовий склад у серії нових наступальних операцій, які буде проводити навесні та влітку поточного року. Ворог, ймовірно, хоче здійснювати такі операції не лише на сході України, а й на півдні.

"Ми очікуємо, що вони будуть вести наступ у Донецькій і Харківській областях, а також, можливо, у Запорізькій, але оборонятимуться на Херсонщині та в Криму. Це кількість людей (півмільйона – ред.), яка їм знадобиться для такого завдання", – пояснив представник української розвідки.

Він уточнив, що на створення нових військових формувань росії знадобиться близько двох місяців. Наразі проти ЗСУ воюють 280 тисяч загарбників.

Водночас, за словами Скібіцького, успіх окупантів залежатиме від їхньої оснащеності та підготовленості. Також ситуація на полі бою буде залежати від продовження надання зброї та боєприпасів від західних партнерів для України з метою забезпечення нових резервних підрозділів, які зараз готуються.

На думку представника ГУР, у наступні шість-вісім місяців спостерігатиметься «останній поштовх» російської армії. Якщо ж рф програє і цього разу, то її президент Владімір путін "зазнає краху".

У The Guardian зауважили, що ймовірні плани держави-агресора щодо продовження мобілізації вкотре явно доводять небажання путіна завершувати війну проти України.

Там також додали, що росія може протягом кількох місяців майже вдвічі подвоїти свою довоєнну кількість особового складу, якщо оцінки української розвідки виявляться правильними.

Раніше повідомлялось, що рф та путін готові миритися із втратами у війні.

війнамобілізації в росіїрф тероризм

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