рф та путін готові миритися із втратами у війні – Столтенберг
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на конференції ділових кіл у Норвегії, повідомляє ВВС.
Він зазначив, що небезпечно недооцінювати амбіції та рішучість путіна у війні проти України, адже і глава кремля, і його країна показали, що ладні миритися зі своїми втратами та стражданнями через війну.
Столтенберг додав, що немає жодної ознаки того, що путін змінив свої плани і цілі в Україні. Через це не можна недооцінювати рф.
Раніше повідомлялось, що білорусь отримала нову партію російських бронетранспортерів.