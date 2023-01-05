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рф та путін готові миритися із втратами у війні – Столтенберг

05 січня 2023, 21:24
рф та путін готові миритися із втратами у війні – Столтенберг
росія і глава правлячого режиму владімір путін ладні миритися із втратами та стражданнями у війні проти України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на конференції ділових кіл у Норвегії, повідомляє ВВС.

Він зазначив, що небезпечно недооцінювати амбіції та рішучість путіна у війні проти України, адже і глава кремля, і його країна показали, що ладні миритися зі своїми втратами та стражданнями через війну.

Столтенберг додав, що немає жодної ознаки того, що путін змінив свої плани і цілі в Україні. Через це не можна недооцінювати рф.

Раніше повідомлялось, що білорусь отримала нову партію російських бронетранспортерів.

ПутінСтолтенбергвійна

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