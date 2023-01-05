рф та путін готові миритися із втратами у війні – Столтенберг

росія і глава правлячого режиму владімір путін ладні миритися із втратами та стражданнями у війні проти України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на конференції ділових кіл у Норвегії, повідомляє ВВС.

Він зазначив, що небезпечно недооцінювати амбіції та рішучість путіна у війні проти України, адже і глава кремля, і його країна показали, що ладні миритися зі своїми втратами та стражданнями через війну.

Столтенберг додав, що немає жодної ознаки того, що путін змінив свої плани і цілі в Україні. Через це не можна недооцінювати рф.

Раніше повідомлялось, що білорусь отримала нову партію російських бронетранспортерів.