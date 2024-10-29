путін заявив про сучасні російські ядерні сили

За його словами, москва сучасними зразками озброєння досягла близько 94%.

Президент рф Володимир путін розказав про проведення тренувань сил ядерного стримування з практичними пусками крилатих та балістичних ракет.

Про це пише російське агентство ТАСС.

"Тренування проводять через зростання геополітичної напруженості, появу нових зовнішніх загроз та ризиків". росії важливо мати сучасні і постійно готові до бойового застосування стратегічні сили", - заявив путін.

Він додав, що ядерна тріада залишається гарантом суверенітету рф, а ядерна зброя дозволяє росії підтримувати паритет і баланс сил у світі.

Також путіндодав, що оснащенність ядерного арсеналу рф "сучасними зразками озброєння досягла близько 94%".

Ще в 2022 року російський президент доручив поставити міжконтинентальні ракети "Сармат" на бойове чергування.

Проте під час навчать цього року у росії ядерна ракета "Сармат" вибухнула просто під час випробувань.