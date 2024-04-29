путін зазнав невдачі у своїх амбіціях – Блінкен

За його словами, союзники мають план, який дозволить нашій державі з часом стати сильніше.

Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що міжнародна коаліція на підтримку України означає, що путін зазнав невдачі у своїх амбіціях.

Про це повідомляє The Guardian.

"Щодо України ми змогли об'єднати так багато країн, не тільки в Європі, але й за її межами, тому що країни визнають, що відбулася агресія не тільки проти України, але й проти деяких основоположних принципів міжнародної системи. І якби ми залишили цей виклик безкарним, то, швидше за все, потенційні агресори в усьому світі взяли б це до відома, і ми отримали б світ, де конфліктів стало б більше, а не менше", – зазначив Блінкен.

Ефективно об'єднавши багато країн, наголосив очільник Держдепу, ми допомогли неймовірно мужнім українцям відбити агресію, і тепер це постійні зусилля і постійна боротьба, але ті плани, які Володимир Путін мав щодо України, щоб спочатку стерти її з карти, включити до складу росії, більше не існують. Це провалилося.

"І у нас також є альянс в Європі, який є сильнішим, більшим, ніж був, і я думаю, що у нас є план, який дозволить Україні з часом стати успішною країною. Сильною країною: військово, економічно, демократично", – додав він.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен розкритикував Китай за постачання компонентів для російської оборонної промисловості, заявивши, що Пекін робить війну "вічною", хоча заявляє, що хоче її припинення.