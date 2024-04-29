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ПОЛІТИКА

путін зазнав невдачі у своїх амбіціях – Блінкен

29 квітня 2024, 21:16
путін зазнав невдачі у своїх амбіціях – Блінкен
Ентоні Блінкен. Фото: AFP
За його словами, союзники мають план, який дозволить нашій державі з часом стати сильніше.

Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що міжнародна коаліція на підтримку України означає, що путін зазнав невдачі у своїх амбіціях.

Про це повідомляє The Guardian.

"Щодо України ми змогли об'єднати так багато країн, не тільки в Європі, але й за її межами, тому що країни визнають, що відбулася агресія не тільки проти України, але й проти деяких основоположних принципів міжнародної системи. І якби ми залишили цей виклик безкарним, то, швидше за все, потенційні агресори в усьому світі взяли б це до відома, і ми отримали б світ, де конфліктів стало б більше, а не менше", – зазначив Блінкен.

Ефективно об'єднавши багато країн, наголосив очільник Держдепу, ми допомогли неймовірно мужнім українцям відбити агресію, і тепер це постійні зусилля і постійна боротьба, але ті плани, які Володимир Путін мав щодо України, щоб спочатку стерти її з карти, включити до складу росії, більше не існують. Це провалилося.

"І у нас також є альянс в Європі, який є сильнішим, більшим, ніж був, і я думаю, що у нас є план, який дозволить Україні з часом стати успішною країною. Сильною країною: військово, економічно, демократично", – додав він.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен розкритикував Китай за постачання компонентів для російської оборонної промисловості, заявивши, що Пекін робить війну "вічною", хоча заявляє, що хоче її припинення. 

Владімір ПутінЕнтоні Блінкенвійна в Україні

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