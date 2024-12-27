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путін зазнав поразки в Україні по всіх пунктах – Шольц

27 грудня 2024, 18:27
путін зазнав поразки в Україні по всіх пунктах – Шольц
Олаф Шольц
Завдяки російській агресії майже всі країни НАТО досягли цільового показника у 2%.

Канцлер Німеччина Олаф Шольц заявив, що російський президент Володмир путін зазнав поразки в Україні по всіх пунктах.

Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу t-online.

"путін зазнав поразки в Україні по всіх пунктах. Він хотів підпорядкувати всю Україну і встановити маріонетковий режим, він хотів запобігти подальшому зближенню з ЄС і послабити весь НАТО. І сьогодні: НАТО має двох нових членів — Швецію та Фінляндію. Всі вони масово інвестують у свою обороноздатність, і майже всі країни НАТО досягли цільового показника у два відсотки. Україна є консолідованою нацією і знаходиться на шляху до вступу в Європейський Союз. Вона має сильну армію, оснащену нами, яка героїчно захищається від військ путіна", - розказав Шольц.

За словами німецького канцлера,  зараз головне завдання — створити основу для справедливого і стійкого миру.

В обід, 27 грудня, президент Німеччини розпустив Бундестаг.

 

Олаф Шольцвійна в Україні

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