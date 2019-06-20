Путін: Зеленський – талановита людина

"Зеленський - талановита людина. Я пам'ятаю його виступ на КВН у Москві в 2000-х. Все це було талановито і смішно. Те, що зараз ми бачимо, це не смішно"

Президент Росії Володимир Путін під час "прямої лінії" прокоментував президентство Володимира Зеленського.

"Зеленський - талановита людина. Я пам'ятаю його виступ на КВН у Москві в 2000-х. Все це було талановито і смішно. Те, що зараз ми бачимо, це не смішно. Це трагедія, а не комедія. У Парижі він заявив, що не збирається розмовляти з сепаратистами. А як тоді вирішувати цю проблему?", – заявив президент Росії, інформує "Громадське".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що під час першої зустрічі з президентом РФ Путіним скаже йому, що Донбас і Крим - це Україна.

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