ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Росії Володимир Путін під час "прямої лінії" прокоментував президентство Володимира Зеленського.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Путін: Зеленський – талановита людина
"Зеленський - талановита людина. Я пам'ятаю його виступ на КВН у Москві в 2000-х. Все це було талановито і смішно. Те, що зараз ми бачимо, це не смішно"
"Зеленський - талановита людина. Я пам'ятаю його виступ на КВН у Москві в 2000-х. Все це було талановито і смішно. Те, що зараз ми бачимо, це не смішно. Це трагедія, а не комедія. У Парижі він заявив, що не збирається розмовляти з сепаратистами. А як тоді вирішувати цю проблему?", – заявив президент Росії, інформує "Громадське".
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що під час першої зустрічі з президентом РФ Путіним скаже йому, що Донбас і Крим - це Україна.
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