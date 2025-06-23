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путін зустрівся з іранським міністром закордонних справ

23 червня 2025, 15:54
путін зустрівся з іранським міністром закордонних справ
Фото: Fotolia / Borna_Mir
Він також прокоментував удари Ізраїлю і США.

В понеділок, 23 червня, президент рф Володимир путін зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі, який прибув в москву. 

Про це повідомила пресслужба кремля. 

путін заявив, що Аракчі здійснює візит до росії "в складний період різкого загострення ситуації в регіоні та навколо Ірану".

"Неспровокована абсолютно агресія проти Ірану не має під собою жодних підстав та жодних виправдань... Ми зі свого боку докладаємо зусиль для того, щоб сприяти іранському народу", - зазанчив глава кремля. 

Аракчі ж заявив, що Ірану і росії слід координувати свої зусилля, а сьогоднішні переговори мають "велике значення".

Вчора ми писали, що глава МЗС Ірану збирається в кремль на зустріч з путіним.

 

РосіяІран

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