путін зустрівся з іранським міністром закордонних справ

Він також прокоментував удари Ізраїлю і США.

В понеділок, 23 червня, президент рф Володимир путін зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі, який прибув в москву.

Про це повідомила пресслужба кремля.

путін заявив, що Аракчі здійснює візит до росії "в складний період різкого загострення ситуації в регіоні та навколо Ірану".

"Неспровокована абсолютно агресія проти Ірану не має під собою жодних підстав та жодних виправдань... Ми зі свого боку докладаємо зусиль для того, щоб сприяти іранському народу", - зазанчив глава кремля.

Аракчі ж заявив, що Ірану і росії слід координувати свої зусилля, а сьогоднішні переговори мають "велике значення".

Вчора ми писали, що глава МЗС Ірану збирається в кремль на зустріч з путіним.